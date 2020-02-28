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14:26

Шнуров объяснил, что ему мешает сразиться на дуэли с Милоновым

фото ЗакС политика Шнуров объяснил, что ему мешает сразиться на дуэли с Милоновым

Предложение депутата Виталия Милонова, адресованное к музыканту, недавно ставшему политиком, Сергею Шнурову о поединке на мечах, встретило у последнего аргументированный отказ.

"Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли. Поэтому не сойдемся мы в дуэли", - приводит его слова РИА "Новости".

Оппоненты пикируются через СМИ давно и регулярно. Чаще нападает Милонов - за якобы безнравственность, которую творчество группы "Ленинград" несет в массы.

На той же пресс-конференции эпатажный певец подчеркнул, что на самом деле занимался политикой давно - через свое остросоциальное творчество, а в последнее время и вовсе переосмыслил свою роль, будучи не согласным со многими аспектами отечественной политики. Он также заметил, что от политической деятельности терпит "сплошные убытки" и занимается с ней по альтруистическим мотивам.

Напомним, что 20 февраля в Петербурге фронтмен "Ленинград" вступил в Партию роста.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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