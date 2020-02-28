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15:31

Арт-площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека из-за "опасных людей"

фото ЗакС политика Арт-площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека из-за "опасных людей"

Арт-пространство «Англомерат» в Москве отказалось принимать конференцию «Правокон», посвященную правам человека, передает «МБХ медиа».

По словам члена Либертарианской партии Михаила Светова, договор на аренду площадки уже заключен, а деньги заплачены. Конференция должна была состояться 1 марта.

«Сказали, что арендодателю кто-то звонил, они не сказали, кто. Владелец говорит, что это опасное мероприятие и опасные люди. Формулировка конкретная: "У вас будут выступать опасные люди". Но лайнап абсолютно безобидный, это чистая правозащита. Это абсолютно не понятно, потому что мы не в первый раз сотрудничаем с этой площадкой», - сказал Светов.

На конференции должны были выступить сам Светов, руководитель «Агоры» Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман, глава общественной организации «Открытая Россия» Анастасия Буракова, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие.

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