Петербургских фигурантов дела "Сети" оставили в СИЗО до лета

Второй западный окружной военный судпродлил срок ареста фигурантам дела «Сети»* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову до 11 июня, передает «Медиазона».

Ходатайство заявил прокурор. Сами подсудимые просили перевести их под домашний арест.

На заседании суда также допросили фигурантов дела «Пензе», который уже приговорили к длительным срокам заключения. Они указывали на ошибки в протоколах, и что в документ, обнаруженный в их ноутбуках по версии ФСБ, вносили изменения уже после их задержания.

Обновлено 15:55 Суд объявил перерыв в заседаниях до 23 марта, чтобы вызвать экспертов для дачи объяснений и найти более комфортное помещение.

Фигурантов дела «Сети» в Пензе и Петербурге обвинили в участии в террористическом сообществе. Подсудимых в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

*«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России