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16:59

Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

фото ЗакС политика Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

Управление Росгвардии по Новосибирской области разместила на сайте госзаказа закупку, в состав которой в качестве "аксессуаров" вошли наклейки для служебных автомобилей. "Открытые медиа" обратили внимание на набор наклеек с надписью "На Берлин!", ставших популярными в разгар присоединения Крыма и начала войны на юго-востоке Украины в 2014 году. Аукцион проводится "в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения"

Согласно условиям документации, одна такая наклейка не может стоить дороже 436 рублей. Общая сумма контракта на техобслуживание - 800 тысяч рублей.

Сотрудник силового ведомства, ответственный за госзаказ, пообещал изданию разобраться в ситуации.

Ранее в феврале стало известно о специфической госзакупке, совершаемой охраной Минэнерго: заказчикам понадобились наклейки с надписью "Обама ЧМО".

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