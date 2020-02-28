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17:08

Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ

фото ЗакС политика Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ

Комитет имущественных отношений 5 марта проведет совещание по вопросу передачи храм Спаса на Крови Русской православной церкви, сообщил депутат ЗакСа Максим Резник.

Из анонса КИО следует, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил соответствующее обращение 23 октября 2019 года. Подобного обращения на сайте комитета найти не удалось.

Новости о том, что Санкт-Петербургская епархия готовит обращение о передаче Спаса на Крови РПЦ, появились еще в 2015 году. Тогда источник сообщал, что уже написано соответствующее письмо.

Обновлено 17:50: в комитете имущественных отношений уточнили, что речь идет не о самом соборе, а о часовне-ризнице Иверской иконы Божией Матери, передает «Фонтанка.ру». Пока она используется как выставочное пространство. При этом в КИО добавили, что обращение Варсонофия – это не официальная заявка, которая требуется в соответствии с законом о передаче религиозного имущества.  

Спас на Крови вместе с Исаакиевским собором входит в ГМП «Исаакиевский собор». Городские власти намеревались передать Исаакий РПЦ: бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко называл этот вопрос «решенным».Однако спустя год отменили это решение после протестов общественности.


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