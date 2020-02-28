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17:23

Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

фото ЗакС политика Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

Писатель и публицист Дмитрий Быков после длительных рассуждений и рефлексии относительно судьбы Конституции и важности ее сохранения в первозданном виде пришел к выводу, что все-таки поправки, особенно мелкие и многочисленные девальвируют значимость основного закона. Если принять все, что предлагается сегодня в качестве поправок, подчеркивает литератор, то это существенно навредит статусу закона, который можно переписывать, как кому захочется, и это сделает смешным само понятие отечественного права.

"Я понимаю, что смешным может быть сделано все, осмеянным может быть сделано все, но все-таки это довольно недальновидно. Должны у государства оставаться какие-то сакральности независимо от того, кто на троне. Значит, действительно получается, что Россия и Путин – это тождественно, а я не готов с этим мириться", - заметил он в авторской радиопрограмме.

По его убеждению, в государстве должно оставаться что-то незыблемое, что-то, что существует независимо от сиюминутных интересов очередного президента. В противном случае, резюмирует автор, "все эти конституционные игры не так уж безобидны", а "вытирать ноги о Конституцию – занятие довольно растлительное".

Отметим, что рабочая группа из 75 общественных деятелей подготовила уже около 900 поправок, часть которых инициировавший реформу президент Владимир Путин одобрил. Проголосовать за окончательный вариант россиянам предложат 22 апреля.

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