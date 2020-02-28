Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

Глава муниципалитета "Сенной округ" Наталия Астахова, последовательно выступающая против сохранения велодорожек в историческом центре - в частности, на набережной реки Фонтанки - продолжает настаивать на своей позиции. Коллегам из других округов она пишет официальные письма, в котором приводит аргументы в пользу отказа от велодорожек. Текст письма сопровождается данными некоего мониторинга востребованности велодорожки на Фонтанке, а также заключением кафедры "Техносферная и экологическая безопасность" ПГУПС (университета путей сообщения). Скан трехстраничного документа опубликовал у себя в Facebook муниципальный депутат МО «Смольнинское» Никита Юферев.

"Госпожа Астахова продолжает крестовый поход против велополосы на Фонтанке. Рассылает письма по муниципальным Советам с "аналитикой" против велополосы. Госпожа Астахова не права - городу нужно больше велополос, красивых и безопасных", - оценил он имеющийся идеологический спор.

28 января чиновники КРТИ, встречаясь со сторонниками и противниками велодорожек, среди которых в том числе была Астахова, приняли решение не в ее пользу и отказались ликвидировать выделенную полосу на Фонтанке.

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