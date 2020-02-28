18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:22

Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

фото ЗакС политика Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

Политик Илья Яшин, бывший ближайшим сподвижником убитого ровно пять лет назад Бориса Немцова, истолковал неоднозначное событие, случившееся накануне, в годовщину убийства. Речь идет о награждении президентом сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, чей племянник Руслан фигурировал в уголовном деле об убийстве и которого безуспешно пытались в 2015 году допросить силовики.

Для Яшина награждение Геремеева, не внесшего за пять лет ни одного законопроекта, медалью за активную законотворческую деятельность есть демонстративный, вызывающий жест, проявление своеобразного черного юмора со стороны Владимира Путина: "ему свойственна подобная извращенная эстетика".

"Почему именно вчера? Да потому что Путину надоели вопросы про расследование убийства Немцова. Чего пристали? Не понимаете, что не будут больше никого искать? Тупые совсем? Надо все разжевывать? Ну вот вам, раз такие непонятливые. Нечего тут расследовать: я понимаю, кто отправил Немцова на тот свет", - написал лидер "Солидарности" у себя в Facebook.

В его понимании, наградой в день убийства Путин продемонстрировал влиятельным чеченским кланам и российскому обществу в целом "охранную грамоту".

Напомним, что исполнители громкого преступления получили длительные сроки заключения, а организаторы и заказчики не найдены и не названы до сих пор. Друзья и родственники погибшего политика в основной своей массе склонны полагать, что следствие не ведется и не может быть проведено, пока Путин находится у власти. Накануне, 27 февраля, петербуржцы вспоминали Немцова у Соловецкого камня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:21 Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

18:53 ГПМ "Исаакиевский собор" не видит смысла передавать РПЦ ризницу Спаса на Крови

18:49 Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

18:31 Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

18:22 Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

17:46 Муниципал: Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

17:08 Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ

16:59 Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

16:34 В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

16:21 Глава Курортного района уличила недовольных жителей в отработке западных денег

16:04 Петербургским летним кафе добавляют 20 дней жизни

15:49 Петербургских фигурантов дела "Сети" оставили в СИЗО до лета

15:31 Арт-площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека из-за "опасных людей"

14:58 ГМЗ "Царское Село" за 777 млн рублей отремонтирует Александровский дворец

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru