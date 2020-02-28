18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:31

Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

фото ЗакС политика Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

В гостиницах, общежитиях и квартирах Москвы в ходе рейдов были выявлены 88 человек, нарушившие режим карантина по коронавирусу после возвращения из Китая, передает агентство «Москва».

По словам заместителя мэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, подобные обходы проходят ежедневно, наблюдают как за гражданами Китая, так и за россиянами и иностранцами, прибывшими оттуда.

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», - сообщила она.

Ранее стало известно, что коронавирус нашли у россиянина в Азербайджане.

Эпидемия началась в конце декабря 2019 года в Китае, где он недуга умерло почти три тысячи человек. Второе место по смертельным случаям занимает Иран, где умерло несколько сотен. Известно также о заболевших в Европе. В связи с опасностью смертоносной болезни Россия закрыла дальневосточную границу и транспортное сообщение с несколькими азиатскими странами.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:21 Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

18:53 ГПМ "Исаакиевский собор" не видит смысла передавать РПЦ ризницу Спаса на Крови

18:49 Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

18:31 Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

18:22 Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

17:46 Муниципал: Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

17:08 Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ

16:59 Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

16:34 В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

16:21 Глава Курортного района уличила недовольных жителей в отработке западных денег

16:04 Петербургским летним кафе добавляют 20 дней жизни

15:49 Петербургских фигурантов дела "Сети" оставили в СИЗО до лета

15:31 Арт-площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека из-за "опасных людей"

14:58 ГМЗ "Царское Село" за 777 млн рублей отремонтирует Александровский дворец

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru