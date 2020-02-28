18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:49

Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

фото ЗакС политика Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

Губернатор Александр Беглов настоятельно порекомендовал пожилым людям, заставшим годы Великой Отечественной войны, записать в том или ином виде (письменном или звуковом) воспоминания о тех годах, передает пресс-служба Смольного.

"Мы обязательно соберем ваши рассказы. Я уже обратился к жителям, особенно к молодежи, чтобы они присылали рассказы своих дедушек, бабушек, потому что это наша с вами летопись", - обратился чиновник к главам общественных организаций ветеранов и блокадников.

Независимо от того, трагические воспоминания у того или иного ветерана или же, наоборот, жизнеутверждающие, для Беглова они ценны одинаково. На встрече губернатор также счел уместным напомнить, что он сын фронтовика.

Напомним, что президент Владимир Путин ранее объявил главным событием года в России празднование 75-летия разгрома немецко-фашистских войск.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:21 Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

18:53 ГПМ "Исаакиевский собор" не видит смысла передавать РПЦ ризницу Спаса на Крови

18:49 Беглов ждет от ветеранов ВОВ записи воспоминаний

18:31 Власти Москвы депортируют иностранцев, нарушивших карантин по коронавирусу

18:22 Яшин: Путину надоели вопросы о расследовании убийства Немцова

17:46 Муниципал: Глава МО "Сенной округ" агитирует коллег из других МО против велодорожек

17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

17:08 Митрополит Варсонофий попросил передать Спас на Крови РПЦ

16:59 Новосибирская Росгвардия закупает для служебных авто наклейки "На Берлин!"

16:34 В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

16:21 Глава Курортного района уличила недовольных жителей в отработке западных денег

16:04 Петербургским летним кафе добавляют 20 дней жизни

15:49 Петербургских фигурантов дела "Сети" оставили в СИЗО до лета

15:31 Арт-площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека из-за "опасных людей"

14:58 ГМЗ "Царское Село" за 777 млн рублей отремонтирует Александровский дворец

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru