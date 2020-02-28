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28 февраля, 19:21

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

фото ЗакС политика Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

Руководитель ЦИК Элла Памфилова рассказала об одном из процедурных аспектов предстоящего голосования по пакету поправок, которые власть намеревается внести в текст Конституции. Часть граждан получит возможность проголосовать раньше, чем в назначенный день 22 апреля.

"В течение трех дней до дня голосования, досрочным голосованием смогут воспользоваться все граждане России, у которых есть право участвовать в голосовании, и которые по тем или иным причинам не могут оказаться на своем традиционном участке в день голосования", - произнесла она в эфире Первого канала.

Для Памфиловой очень важно наличие наблюдателей в течение всех этих трех дней. По ее словам, Центризбирком даже выдвигает это в качестве обязательного условия для нижестоящих комиссий.

Накануне, 27 февраля, чиновница публично выступила против установления минимального порога явки на грядущем плебисците, полагая, что "принудиловка" отвращает от себя граждан.

Рабочая группа подготовила уже около 900 изменений в основной закон, часть которых инициатор всей этой реформы Владимир Путин одобрил.

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