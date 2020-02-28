"Коммунисты России" встревожены притязаниями РПЦ на ризницу Спаса-на-Крови

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" в лице его лидера Александра Малинковича оперативно отреагировало на известие о планах епархии получить в собственность ризницу Спаса-на-Крови. Коммунисты готовы мобилизовать все свои силы для того, чтобы воспрепятствовать осуществлению этого сценария, "призвать весь город" к сопротивлению.

"Жадность некоторых служителей культа непомерна. <...> Аппетитам РПЦ пора положить конец, им и так передали фантастическое количество городской собственности и музейных объектов в прежние годы , нарушая сплошь и рядом основы светского государства. Убежден, что петербуржцы и ленинградцы единым фронтом выступят против передачи Храма или какой-то его части религиозному институту", - высказался Малинкович.

Он удивляется тому, что история с неудавшейся передачей церкви Исаакиевского собора ничему не научила высокопоставленных петербургских православных. В Исаакиевском соборе, между тем, не видят смысла в переходе ризницы Спаса во владение РПЦ.