СМИ: Бывшая жена Собянина стала петербургской моделью

57-летняя бывшая жена московского мэра Сергея Собянина Ирина, с которой он официально развелся в 2014 году, начала карьеру профессиональной модели, о чем пишут "Открытые медиа". Ведет она ее, живя в Петербурге

Изданию известно, что женщина получила образование в школе при модном доме ПАВА (проекте Межрегиональной общественной организации "Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров"). В модном доме людей в возрасте учат создавать нетипичный, "продвинутый" образ российского пенсионера по "модельным" лекалам. Отмечается, что, пройдя эту школу, бывшая жена московского градоначальника учит искусству, которым овладела, других. "Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров" в 2019 году получила грант из бюджета на образовательные цели в размере 2,8 млн рублей.

В социальных сетях Ирина Собянина также публикует свои художественные работы, а на людях выступает со стихотворениями собственного сочинения. С некоторых пор на ее руке вновь стали замечать обручальное кольцо.