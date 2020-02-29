Пархоменко о новых видеоинтервью с Путиным: Совершенно смешно и безуспешно

Новейший медиаопыт Владимира Путина - поделенное на двадцать фрагментов видеоинтервью - оценил публицист Сергей Пархоменко. Для него очевидно, что формат призван оппонировать популярным интервью, проводимым блогером Юрием Дудем. Несмотря на качественную, с точки зрения эксперта, работу интервьюера Андрея Ванденко, промежуточный итог всех этих разговоров Пархоменко никак удовлетворительным назвать не может.

"Пока абсолютно безуспешно. Пока речь идет о десятках тысяч просмотров. Это совершенно смешно. Столько набирают примерно наши здесь разговоры в эфире без всякого президента, без всяких сенсационных признаний. Это все те усилия, которые на это были потрачены целым агентством ТАСС. Пока катастрофа", - заметил он в авторской радиопрограмме.

Ранее политолог Екатерина Шульман высказала мнение, что напоминание о себе в новом формате нужно по той причине, что своих имманентных свойств давно сидящему у власти президенту уже не поменять.

В серии видеоинтервью, в частности, Путин рассказывал о том, как он единолично выбирал нового премьер-министра, и о том, что на несанкционированных акциях представителям власти должно быть позволено бить дубинами и кулаками мирных протестующих.