В честь Немцова петербуржцы пошли от "Горьковской" к Соловецкому камню

Возле здания станции метрополитена "Горьковская" собравшиеся граждане отправились в "марш", на прогулку до Соловецкого камня, чтобы почтить память убитого пять лет назад политика Бориса Немцова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По его оценке, собралось от 800 до 1000 человек.

В толпе замечены несколько муниципальных депутатов, а также депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский. Последний держит в руках фотографию убитого единомышленника. Некоторые участники держат в руках издание антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

Отмечается, что полицейские успокаивают граждан в микрофон, напоминая им, что акция согласована. В то же время они предупреждают, что можно скандировать что-либо только в финальной точке мероприятия - на Троицкой площади. Демонстранты требование игнорируют.

"Наше имя - Борис Немцов", "Убийц - к ответу!", - скандирует колонна.

В числе возглавляющих колонну - народный артист Иван Краско.

Бориса Немцова убили выстрелами в спину на мосту, ведущему к Красной площади. Расследование, по мнению его друзей и сторонников, застопорилось и прекратилось вскоре после возбуждения уголовного дела и вряд ли в обозримой перспективе будет возобновлено. Они связывают это с возможной причастностью к преступлению влиятельных чеченских кланов. Исполнителей убийства посадили на длительные сроки, а заказчиков и организаторов обществу не предъявили до сих пор.

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