На акцию памяти Немцова пришли "навальнисты" и Амосов

Акцию памяти убитого пять лет назад политика Бориса Немцова посетили его бывший сподвижник Михаил Амосов и "навальнист", прославившийся своими визитами на митинги с котом.

Повестка акции от памяти убитого демократа сместилась к самым насущным темам.

"Не простим дело "Сети"*, "Нет пыткам в России", - скандирует толпа, добавляя нелицеприятные мнения о президенте Владимире Путине.

Около двух тысяч, почтившие память Немцова, постепенно расходятся по домам.

*Признанная террористической и запрещенная в РФ организация

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