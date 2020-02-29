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17:09

Петербургский марш Немцова не захотел молчать

Около двух тысяч человек приняли участие в акции памяти Бориса Немцова в Петербурге в субботу, 29 февраля. Полицейские требовали, чтобы марш от станции метро “Горьковская” к Соловецкому камню прошел без скандирования лозунгов, но их призыв проигнорировали. Позже, уже в ходе траурного пикета задержали несколько человек. Некоторых из них - за плакаты о Владимире Путине и конституционной реформе.

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Марш памяти Бориса Немцова стартовал около 12-30 от станции метро “Горьковская” по Александровскому парку вдоль Каменноостровского проспекта. При построении колонны казалось, что в ней до 1000 человек. На Троицкой площади, где с 13-00 начался траурный пикет толпа выглядела внушительнее. По оценкам корреспондента ЗАКС.Ру, пришло до двух тысяч участников. Организаторы утверждают, что пикетировало 2500-3000 петербуржцев. Представители регионального управления МВД заявили, что собралось около тысячи человек.

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Оргкомитет шествия памяти Немцова согласовывал ее долго и мучительно. Было подано несколько заявок в Смольный, но городские власти постоянно находили причины отказать в проведении демонстрации. Организаторы заявили, что акция состоится в любом случае 29 февраля, параллельно с аналогичным маршем в Москве. За несколько дней до намеченной даты в соцсетях раздавались призывы выйти 29 февраля к Гостиному двору. 27 февраля член оргкомитета акции, депутат Заксобрания от “Яблока” Борис Вишневский сообщил, что комитет по вопросам законности все-таки разрешил шествие. Позже оказалось, что согласовать удалось только пикет у Соловецкого камня на Троицкой площади. По словам Вишневского, представители Смольного дали устное согласие на проведение общего шествия от метро к Соловецкому камню.

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С первых же минут марша полицейские заявили в мегафон, что согласован только пикет, а потому участники пока не имеют права скандировать лозунги и нести наглядную агитацию. Заготовленные плакаты поначалу убрали. Один из демонстрантов поднял над головой книгу Джорджа Оруэлла “1984”.

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На полпути шествия (длина всего маршрута составляла около 700 метров) люди стали доставать плакаты. К этому времени уже вовсю звучали лозунги. Начали со скандирования “Наше имя - Борис Немцов”, затем “Убийц Немцова - к ответу”. Полицейские несколько раз просили прекратить кричать, но просьбы оказались тщетными.

Троицкую площадь по случаю траурного пикета городские власти оградили металлическим забором с рамками металлодетектора. По периметру стояли полицейские и нацгвардейцы. Акция у Соловецкого камня началась с минуты молчания. Затем депутат Вишневский передал слово священнику Апостольской православной церкви Григорию Михнову-Вайтенко, который провел панихиду. Люди вокруг Соловецкого камня стояли очень плотно. Из задних рядов к памятнику передавали цветы.

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Первым выступил народный артист России Иван Краско. Ему дали громкоговоритель - большего звукоусиления формат пикета не предусматривал.

Почему нам неизвестно, кто заказал убийство Немцова? Государственная тайна? Получается, государство на себя это берет? - задал риторические вопросы актер.

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В толпе попросили говорить громче, пожаловались, что уже в третьем ряду ничего не слышно. Краско дали другой мегафон, но слышнее не стало. К концу его выступления уставшие вслушиваться задние ряды начали скандировать “Свободу политзаключенным”.

Тем временем, в другой части площади начались задержания. Telegram-канал “Объектив реалий” опубликовал видео, на котором полицейские вели двух человек со свернутым транспарантом в руках. Видевший момент задержания активист Дмитрий Гусев рассказал ЗАКС.Ру, что на баннере было написано “Нет конституционному перевороту”. Развернуть его не успели, уточнил очевидец. 

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Следом за Краско смегафоном выступили депутаты ЗакСа Вишневский и Максим Резник. Помимо них, в пикете принимал участие еще один петербургский парламентарий Михаил Амосов.

Вишневский заявил, что в будущих учебниках истории “о нынешних правителях России будут писать как о мелких политических деятелях эпохи Немцова”. Резник призвал всех ценить ближних, напомнив слова Немцова: “Мы обречены быть вместе”. После его выступления почти вся толпа кричала “Путина - в отставку”. Отдельные люди добавляли “Мишустина - в отставку”, другие - “Нет поправкам”.

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Задержания между тем продолжались. Группа помощи задержанным сообщила о четырех попавших в автозаки. Уже после этого полицейские увели с площади пожилого мужчину, державшего в руках плакат “Я с Немцовым. Путин - вон”. Пикет завершился к 13-30. Однако несколько сотен человек не спешили уходить за ограждения и продолжали скандировать “Помнить - значит бороться”. По окончанию акции группа помощи задержанным обновила информацию: полицейские задержали шесть человек. Позже, уже у метро “Горьковская” сотрудники МВД забрали в автозак активиста “Весны” и “Открытой России” Павла Чупрунова. Он написал в Twitter, что его задержали по КУСП, но до отделения так и не довезли, взяли объяснительную прямо в автомобиле и отпустили. На пикете Чупрунов был с плакатом с цитатой Немцова о Путине. 

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текст: Сергей Еремеев / фото: Екатерина Хабидулина


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