Петербургский марш Немцова не захотел молчать

Около двух тысяч человек приняли участие в акции памяти Бориса Немцова в Петербурге в субботу, 29 февраля. Полицейские требовали, чтобы марш от станции метро “Горьковская” к Соловецкому камню прошел без скандирования лозунгов, но их призыв проигнорировали. Позже, уже в ходе траурного пикета задержали несколько человек. Некоторых из них - за плакаты о Владимире Путине и конституционной реформе.

Марш памяти Бориса Немцова стартовал около 12-30 от станции метро “Горьковская” по Александровскому парку вдоль Каменноостровского проспекта. При построении колонны казалось, что в ней до 1000 человек. На Троицкой площади, где с 13-00 начался траурный пикет толпа выглядела внушительнее. По оценкам корреспондента ЗАКС.Ру, пришло до двух тысяч участников. Организаторы утверждают, что пикетировало 2500-3000 петербуржцев. Представители регионального управления МВД заявили, что собралось около тысячи человек.

Оргкомитет шествия памяти Немцова согласовывал ее долго и мучительно. Было подано несколько заявок в Смольный, но городские власти постоянно находили причины отказать в проведении демонстрации. Организаторы заявили, что акция состоится в любом случае 29 февраля, параллельно с аналогичным маршем в Москве. За несколько дней до намеченной даты в соцсетях раздавались призывы выйти 29 февраля к Гостиному двору. 27 февраля член оргкомитета акции, депутат Заксобрания от “Яблока” Борис Вишневский сообщил, что комитет по вопросам законности все-таки разрешил шествие. Позже оказалось, что согласовать удалось только пикет у Соловецкого камня на Троицкой площади. По словам Вишневского, представители Смольного дали устное согласие на проведение общего шествия от метро к Соловецкому камню.

С первых же минут марша полицейские заявили в мегафон, что согласован только пикет, а потому участники пока не имеют права скандировать лозунги и нести наглядную агитацию. Заготовленные плакаты поначалу убрали. Один из демонстрантов поднял над головой книгу Джорджа Оруэлла “1984”.

На полпути шествия (длина всего маршрута составляла около 700 метров) люди стали доставать плакаты. К этому времени уже вовсю звучали лозунги. Начали со скандирования “Наше имя - Борис Немцов”, затем “Убийц Немцова - к ответу”. Полицейские несколько раз просили прекратить кричать, но просьбы оказались тщетными.

Троицкую площадь по случаю траурного пикета городские власти оградили металлическим забором с рамками металлодетектора. По периметру стояли полицейские и нацгвардейцы. Акция у Соловецкого камня началась с минуты молчания. Затем депутат Вишневский передал слово священнику Апостольской православной церкви Григорию Михнову-Вайтенко, который провел панихиду. Люди вокруг Соловецкого камня стояли очень плотно. Из задних рядов к памятнику передавали цветы.

Первым выступил народный артист России Иван Краско. Ему дали громкоговоритель - большего звукоусиления формат пикета не предусматривал.

Почему нам неизвестно, кто заказал убийство Немцова? Государственная тайна? Получается, государство на себя это берет? - задал риторические вопросы актер.

В толпе попросили говорить громче, пожаловались, что уже в третьем ряду ничего не слышно. Краско дали другой мегафон, но слышнее не стало. К концу его выступления уставшие вслушиваться задние ряды начали скандировать “Свободу политзаключенным”.

Тем временем, в другой части площади начались задержания. Telegram-канал “Объектив реалий” опубликовал видео, на котором полицейские вели двух человек со свернутым транспарантом в руках. Видевший момент задержания активист Дмитрий Гусев рассказал ЗАКС.Ру, что на баннере было написано “Нет конституционному перевороту”. Развернуть его не успели, уточнил очевидец.

Следом за Краско смегафоном выступили депутаты ЗакСа Вишневский и Максим Резник. Помимо них, в пикете принимал участие еще один петербургский парламентарий Михаил Амосов.

Вишневский заявил, что в будущих учебниках истории “о нынешних правителях России будут писать как о мелких политических деятелях эпохи Немцова”. Резник призвал всех ценить ближних, напомнив слова Немцова: “Мы обречены быть вместе”. После его выступления почти вся толпа кричала “Путина - в отставку”. Отдельные люди добавляли “Мишустина - в отставку”, другие - “Нет поправкам”.

Задержания между тем продолжались. Группа помощи задержанным сообщила о четырех попавших в автозаки. Уже после этого полицейские увели с площади пожилого мужчину, державшего в руках плакат “Я с Немцовым. Путин - вон”. Пикет завершился к 13-30. Однако несколько сотен человек не спешили уходить за ограждения и продолжали скандировать “Помнить - значит бороться”. По окончанию акции группа помощи задержанным обновила информацию: полицейские задержали шесть человек. Позже, уже у метро “Горьковская” сотрудники МВД забрали в автозак активиста “Весны” и “Открытой России” Павла Чупрунова. Он написал в Twitter, что его задержали по КУСП, но до отделения так и не довезли, взяли объяснительную прямо в автомобиле и отпустили. На пикете Чупрунов был с плакатом с цитатой Немцова о Путине.

текст: Сергей Еремеев / фото: Екатерина Хабидулина

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.