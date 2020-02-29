Задержанных на акции памяти Немцова отпустили без протокола и извинились перед ними

Двух из семи задержанных в ходе "марша Немцова" в Петербурге отпустили из автозака без протокола и с извинениями, передает "МБХ Медиа".

"Нас не доставляли в отдел полиции, мы были в автозаке. В итоге полицейский даже принёс мне извинения, но, я полагаю, что ему это сделать ничего не стоило, главное было не допустить нас на акцию с плакатами против Путина", - прокомментировал событие отпущенный активист Дмитрий Скурихин.

Вместе с ним выпустили из полицейской машины Рената Нурулина.

Бориса Немцова застрелили на подходе к Красной площади. Расследование, по мнению его друзей и сторонников, застопорилось и прекратилось вскоре после возбуждения уголовного дела и вряд ли в обозримой перспективе будет возобновлено. Они связывают это с возможной причастностью к преступлению влиятельных чеченских кланов и нежеланием Кремля портить отношения с последними. Исполнителей убийства посадили на длительные сроки, а заказчиков и организаторов обществу не предъявили до сих пор. Уголовное дело постоянно подвергается критике со стороны профессиональных юристов.