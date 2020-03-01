В России вступили в силу законы о "доступном интернете" и ввозе лекарств

В России с 1 марта вступают в силу несколько законов, в том числе – о проекте «Доступный интернет». Теперь у россиян будет бесплатный доступ к сайтам органов власти и порталам госуслуг.

Также с 1 марта в силу вступают поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии. В число утвержденных приказом Миздрава лекарств вошли транквилизаторы «Диазепам» и «Клобазам». До этого в 2019 году правоохранители задержали несколько родителей, которые заказали подобные лекарства для своих детей-инвалидов.

На Украине меняется порядок въезда в Россию. Теперь, согласно постановлению украинского правительства, пересечь границу они могут только по загранпаспорту. Украинские власти заявили, что граждане их страны нередко едут в Россию через пропускные пункты на «временно оккупированной территории», а затем возвращаются на Украину через границу с Россией.

С 1 марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса Covid-19. По той же причине временно закрыт въезд в страну для граждан Ирана.