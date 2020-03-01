Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику

Президент Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках заявил, что из-за распространения коронавируса Covid-19 дают о себе знать негативные последствия в мировой экономике, передает РИА «Новости».

По словам Путина, известно, что глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба.

«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе... Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно смотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит», - сказал Путин.

Именно поэтому, пояснил президент, он хотел встретиться с руководителями ведущих нефтегазовых компаний России, чтобы посоветоваться с ними, как реагировать на ситуацию в мировой экономике в связи с коронавирусом. «А здесь [в мировой экономике] негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мира хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик мира», - подчеркнул Путин.

На 1 мая число зараженных коронавирусом в мире составляет почти 87 тысяч человек. Умерли 2979 человек, выздоровели 42 тысячи. Первые случаи смерти зарегистрированы в Австралии и Тайланде, передает «Дождь». Подавляющее большинство заболевших – граждане Китая, тысячи случаев заражения зафиксированы в Южной Корее, Италии, еще несколько сотен – в Иране.