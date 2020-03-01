Москвича с татуировкой в виде свастики оштрафовали из-за раздевания на матче "Локомотив" - "Динамо"

Преображенский суд Москвы оштрафовал московского футбольного фаната, который во время матча «Локомотив» - «Динамо» обнажился по пояс и показал татуировку в виде свастики, передает «МБХ медиа».

В отношении москвича по фамилии Галкин составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). Галкин, находясь на трибуне, «обнажился по пояс и, несмотря на холодное время года, стал публично демонстрировать татуировки на плечах в виде свастики», указано в постановлении суда.

Галкин признал свою вину. Он пообещал суду, что удалит тауировки.