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13:31

Активисты вышли в пикеты в защиту политзаключенных к Храму Христа Спасителя в Москве

фото ЗакС политика Активисты вышли в пикеты в защиту политзаключенных к Храму Христа Спасителя в Москве

Несколько московских активистов вышли в одиночные пикеты на Патриарший мост у Храма Христа Спасителя в защиту политзаключенных, что проявить «христианскую солидарность» с ними, передает «Новая газета».

1 марта 2020 года отмечается Прощеное воскресенье. Этот день в православии предваряет начало Великого поста, который закончится 18 апреля, когда наступит Пасха.

В пикете принял участие бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло: для плаката он выбрал фразу с цитатой из пророка Исайи. «Смысл [Великого] поста не в еде, а в том, чтобы делать поступки милосердия. Пост это самое время бороться за справедливость. Православие — это не про молиться и поститься, а про изменение мира своими делами», - считает он.

Миняйло призвал православных христиан заступаться за «узников совести». «За политзаключенных и за тех, кто пострадал за веру, как "Свидетели Иеговы" (признаны судом экстремистской организацией и запрещены в России) — люди сидят в тюрьме за свою веру», - подчеркнул активист.

Режиссер короткометражных фильмов Анна Кузьминых вышла в пикет с плакатом «Бог есть свет и никакой тьмы». По ее мнению, христианский мир «и должен олицетворять собой милосердие, смелость и отвагу».

«Мне бы хотелось напомнить, что есть действительная ценность христианства в контексте того, что происходит в стране. Она в том, чтобы высказываться, не боясь, что тебя осудят те, кто стоят сверху. В том, чтобы стоять за правду. Если ты видишь, что где-то кого-то невинно осуждают, ты не должен закрывать глаза и думать "ну они там сами разберутся". Все это твое дело и ты не должен молчать об этом», - считает Кузьминых.

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