Путин возложил цветы к памятнику десантников 6-й роты в Пскове

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году в Пскове, передает ТАСС.

Путин возложил цветы к памятнику погибшим военным. Также он посетил в Пскове святого великомученика и Победоносца Георгия: она расположена на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка, в который входит 6-я рота. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам.

Успел Путин и пообщаться с родственниками погибших. Одна из них передала президенту медаль в честь 20-летия подвига десантников, которую подготовил Фонд памяти шестой роты.

Десантники 6-й роты 29 февраля – 1 марта 2000 года столкнулись с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Шатойском районе Чечни: 90 бойцов против до 2,5 тысяч боевиков. Десантники заняли господствующую высоту в горно-лесистой местности и выдержали нападение. Погибли 84 военослужащих.