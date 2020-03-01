18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:59

Путин возложил цветы к памятнику десантников 6-й роты в Пскове

фото ЗакС политика Путин возложил цветы к памятнику десантников 6-й роты в Пскове

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году в Пскове, передает ТАСС.

Путин возложил цветы к памятнику погибшим военным. Также он посетил в Пскове святого великомученика и Победоносца Георгия: она расположена на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка, в который входит 6-я рота. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам.

Успел Путин и пообщаться с родственниками погибших. Одна из них передала президенту медаль в честь 20-летия подвига десантников, которую подготовил Фонд памяти шестой роты.

Десантники 6-й роты 29 февраля – 1 марта 2000 года столкнулись с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Шатойском районе Чечни: 90 бойцов против до 2,5 тысяч боевиков. Десантники заняли господствующую высоту в горно-лесистой местности и выдержали нападение. Погибли 84 военослужащих.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:49 В Петербурге установят бюсты в память о погибших в Чечне десантниках 6-й роты

15:53 Беглов назвал "политическими спекуляциями" разговоры о передачи ризницы Спаса на Крови РПЦ

14:59 Путин возложил цветы к памятнику десантников 6-й роты в Пскове

13:31 Активисты вышли в пикеты в защиту политзаключенных к Храму Христа Спасителя в Москве

12:48 Москвича с татуировкой в виде свастики оштрафовали из-за раздевания на матче "Локомотив" - "Динамо"

11:50 Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику

10:31 В России вступили в силу законы о "доступном интернете" и ввозе лекарств

29 февраля, 18:09 Задержанных на акции памяти Немцова отпустили без протокола и извинились перед ними

29 февраля, 18:00 Макаров обсудил с МГЕР ценность патриотических мероприятий и снова вспомнил про "код"

29 февраля, 17:09 Петербургский марш Немцова не захотел молчать

29 февраля, 16:48 Более 20 тысяч демонстрантов в Москве поучаствовали в марше памяти Немцова

29 февраля, 16:00 Пархоменко о новых видеоинтервью с Путиным: Совершенно смешно и безуспешно

29 февраля, 14:45 В Кронштадте открывается пансионат для пожилых

29 февраля, 13:30 На акцию памяти Немцова пришли "навальнисты" и Амосов

29 февраля, 13:10 Вишневский: Для учебников нынешняя власть - мелкие деятели эпохи Немцова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru