Беглов назвал "политическими спекуляциями" разговоры о передачи ризницы Спаса на Крови РПЦ

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Русская православная церковь не обращалась к Смольному с просьбой передать часовню-ризницу Спаса на Крови, передает «Петербургский дневник».

«Это какие-то политические спекуляции отдельных лиц, которые поднимают непонятно какую тему», - заявил Беглов.

По его словам, в Смольный обратился только секретарь Санкт-Петербургской епархии РПЦ отец Сергий. Он попросил, чтобы им выделили помещение для хранения облачения и для переодеваний во время службы в Спасе на Крови, утверждает Беглов. Он заявил, что даны поручения создать епархии комфортные условия в этом вопросе.

«Именно только для этих целей, больше ни для каких», - подчеркнул губернатор.

О планах Смольного провести 5 марта совещание по вопросу передачи ризницы стало известно 28 февраля: об этом сообщил депутат ЗакСа Максим Резник. В уведомлении комитета имущественных отношений говорится об обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия от 23 октября и здании на набережной канала Грибоедова, д. 2АЛ.

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