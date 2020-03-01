В Петербурге установят бюсты в память о погибших в Чечне десантниках 6-й роты

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о намерении установить в Парке боевого братства бюсты солдат 6-й парашютно-десантной роты, погибших в 2000 году в Чечне при столкновении с боевиками, сообщили в Смольном.

Беглов напомнил, что имена нескольких выпускников петербургских школ среди погибших десантников уже увековечены. Школе №453 присвоено имя младшего сержанта Сергея Жукова. На здании школы №35 установленан мемориальная доска санинструктору 6-й роты Игорю Хворостухину. В здании школы №421 есть памятная доска Константину Тимошинину.

В Парке боевого братства открыт памятник 6-й роте. Беглов сообщил, что там же планируется установить бюсты.

Ранее президент Владимир Путин в Пскове принял участие в церемонии памяти десантников 6-й роты.

Российские десантники 29 февраля – 1 марта 2000 года столкнулись с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Шатойском районе Чечни: 90 бойцов против до 2,5 тысяч боевиков. Погибли 84 военослужащих.

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