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1 марта, 17:58

Глава ЛДПР в Петербурге призвал Шишкину принять "эстафету" по приготовлению блинов

фото ЗакС политика Глава ЛДПР в Петербурге призвал Шишкину принять "эстафету" по приготовлению блинов

Координатор отделения ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин на своей странице во «ВКонтакте» бросил вызов главе петербургского отделения «Справедливой России» Марине Шишкиной, предложив ей испечь блины.

Видео опубликовано на странице Ломакина во «ВКонтакте». В нем он рассказал, что приготовил «в рамках масленичной недели» блины для своих однопартийцев.

«Уважаемая Марина Анатольевна, примите эстафету по приготовлению настоящих русских блинов», - предложил Ломакин.

В 2020 году масленичная неделя продолжалась с 24 февраля по 1 марта. Сегодня в Петербурге проходят масленичные гуляния. На городском празднике, организованном за 30,1 млн рублей, выступают такие группы, как Quest Pistols Show, «Бурановские бабушки» и EtnoZapil.


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