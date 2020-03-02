СМИ: США выдали предварительный ордер по аресту Тинькова, он внес залог

Прокуратура США выдала предварительный ордер на арест главы «Тинькофф банка» Олега Тинькова по обвинению в неуплате налогов, бизнесмен внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов, оспаривая экстрадицию из Великобритании, передает «Медуза» со ссылкой на британский таблоид Sunday Express.

Этот залог называют одной из крупнейших сумм. По данным таблоида, на Тинькова наложены строгие ограничения. Так, пишет издание, до следующего заседания в британском суде за ним ведется постоянное наблюдение с помощью электронного браслета, и ему запрещено покидать квартиру в Лондоне с 19:00 до 7:00. Также, утверждает таблоид, Тинькова обязали сдать паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.

Представитель «Тинькофф банка» отказался комментировать ситуацию, передает Forbes. До этого головная компания банка TCS Group сообщила, что Тиньков исправно посещает судебные заседания, участвует в слушаниях как частное лицо и этот никак не влияет на компании группы. «Дело касается разрешения потенциальных вопросов, связанных с налогами. Мы не имеем возможности раскрыть детали дела, но Олег Тиньков уверен, что вопрос будет разрешен настолько быстро, насколько возможно», - говорили в TCS Group.

У Тинькова ранее было американское гражданство, но он решил от него отказаться. TCS Group сообщала, что это произошло в 2013 году, таблоид утверждает, что претензии налоговой США связаны с декларацией Тинькова о доходах за этот год.