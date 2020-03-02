Рабочая неделя для судов Петербурга опять началась с эвакуаций

Районные суды Петербурга традиционно прервали работы из-за полученных на электронные ящики угроз минирования, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Эвакуированы Петроградский, Василеостровский, Петродворцовый, Октябрьский, Ленинский, Красногвардейский суды Петербурга. В письмах злоумышленник заявил о минировании ряда торговых центров, детских садов и «здания Роскомнадзора» и снова напомнил о своих требованиях.

Отдельно пресс-служба судов обратила внимание на то, что в последний раз суды заставляли эвакуироваться в четверг, 27 февраля.

«Глубоко в душе уважаемые наши минеры! Мы знаем, что вы нас читаете. Спасибо, что в пятницу не присылали письма!» - обратились они.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже три месяца, с 28 ноября. Практически каждый будний день злоумышленник сообщает о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.