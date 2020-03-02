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10:06

Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить расследование убийства Влада Листьева

фото ЗакС политика Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить расследование убийства Влада Листьева

Авторы фильмов-расследований об убийстве тележурналиста Влада Листьева Ксения Собчак, Андрей Пивоваров и Родион Чепель обратились к главам Следственного комитета и Генпрокуратуры с призывом возобновить следствие по делу, об этом Собчак сообщила в Instagram.

«Готовя наши материалы к 25-й годовщине гибели самого известного журналиста России 1990-х, мы имели возможность познакомиться с большим количеством фактов, которые позволяют утверждать: виновники убийства могут быть привлечены к ответственности. <…> Мы знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление и дело фактически было развалено. Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование», - подчеркнули журналисты.

Влада Листьева убили 1 марта 1995 года, когда он возвращался со съемок программы домой. Убийцы поджидали его в подъезде дома на Новокузнецкой улице в Москве. Следствие по делу было приостановлено в 2009 году.


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