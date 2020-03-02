Беглов предложил Олега Эргашева на пост вице-губернатора Петербурга

Губернатор Александр Беглов предложил Заксобранию Петербурга кандидатуру Олега Эргашева на пост вице-губернатора, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики, сообщили в Смольном.

Эргашев – главный хирург комитета по здравоохранению Ленобласти и профессор кафедры госпитальной хирургии №2 Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Он доктор медицинских наук, полковник медицинской службы запаса, хирург, онколог и коло-проктолог высшей категории.

Место «социального» вице-губернатора освободилось после того, как Анна Митянина перешла на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

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