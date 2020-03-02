Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения экс-президента СССР Михала Горбачева, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Горбачеву исполняется 89 лет.

Путин отметил, что Горбачева считают «опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории».

«Важно, что вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты. Желаю Вам доброго здоровья и успехов», - пожелал Путин.

Горбачеву 2 марта исполняется 88 лет. Он возглавлял СССР с 1985 года, в 1990-1991 годах был первым и единственным президентом СССР. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.