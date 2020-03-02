Шишкина выступила в суде по делу о задержании замглавы МО "Автово"

Приморский районный суд Петербурга в понедельник, 2 марта, продолжил рассмотрение административного дела заместителя главы МО «Автово» и члена регионального бюро "Справедливой России" Ильи Шмакова.

Эсер был задержан в ночь на 13 сентября 2019 года в помещении ИКМО "Озеро Долгое", где он вместе с кандидатами в мундепы охранял комнату с избирательной документацией. После пересчета голосов в отсутствии кандидатов и представителей УИК вместо лидировавших изначально оппозиционеров все места в местном совете получили представители "Единой России". Проигравшие кандидаты и член ИКМО попросили у председателя местной избирательной комиссии Галины Светловой показать им помещение с избирательной документацией, но та отказалась. Тогда представители оппозиционных партий приняли решение охранять закрытую комнату с бюллетенями, чтобы злоумышленники не смогли скрыть улики.

На очередном заседании суд допросил руководителя петербургского отделения "Справедливой России" Марину Шишкину. Она также провела несколько часов в помещении ИКМО "Озеро Долгое" 12 сентября и вместе с депутатом Госдумы Олегом Ниловым вела переговоры с и.о. начальника УМВД по Приморскому району Натальей Макаровой о совместном ночном наблюдении полицейских и кандидатов за помещением ИКМО.

Шишкина сообщила суду, что лично вызвала Шмакова в тот день в здание избиркома "Озера Долгого", так как на муниципальных выборах он курировал кандидатов от "Справедливой России" в Приморском и Выборгском районах. Она также заявила, что видела рядом со зданием ИКМО главу МО «Озеро Долгое» Виктора Байдалакова и других муниципалов этого округа.

- По моему личному мнению, они этой операцией руководили, - добавила Шишкина.

По ее словам, с Макаровой договорились о совместной охране помещения с избирательной документацией до 09:00, после чего планировалось продолжить решение вопроса с членами ИКМО. Однако через 20 минут после того, как Шишкина и Нилов уехали, полицейские разогнали дежуривших в ИКМО кандидатов и силой задержали Шмакова.

Позже в отношении него был составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). В своих рапортах сотрудники МВД написали, что при задержании Шмаков срывал с них нагрудные знаки, пинался и угрожал увольнениями. Шишкина охарактеризовала однопартийца как добропорядочного гражданина:

- Илья Владимирович по жизни стойкий, но очень мирный человек. Отец троих детей. Даже не пьет и не курит, к сожалению.

Шмаков ранее ходатайствовал о вызове в суд и.о начальника УМВД по Приморскому району Макаровой. Однако она не явилась. Судья Юрий Комаров объявил, что Макарова сослалась на свою занятость по службе.

Ожидается, что на следующем заседании, 27 марта, суд допросит в качестве свидетеля депутата Госдумы Олега Нилова.

Ранее представители "Справедливой России" проиграли в Приморском суде дела об отмене результатов выборов на нескольких участках "Озера Долгого".

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.