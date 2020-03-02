СМИ: Правительство сорвало запуск бесплатного доступа россиян к социально важным сайтам

Минкомсвязь не согласовала вовремя выход постановления правительства о внедрении бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам с 1 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Документ был направлен в Минфин, Минэкономики, Минюст, Федеральную антимонопольную службу и Россвязь с просьбой согласовать в течение трех дней. Однако Минфин и ФАС раскритиковали проект, сообщил источник. В ФАС считают, что постановление может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено на уровне федерального закона. В Минфине, утверждает источник, опасаются, что предложение увеличит нагрузку на бюджет и приведет к снижению налоговых поступлений от операторов, поскольку их доходы от оказания услуг снизятся.

По замыслу, список ресурсов, к которым россияне получат бесплатный доступ, должны подготовить к апрелю, проект постановления о возмещении затрат операторов предполагается утвердить к июлю. Минкомсвязь оценивает их в 5,7 млрд рублей в год, участники рынка говорят о 150 млрд рублей.

Предоставить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам предложил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. После этого Минкомсвязи требовало с 1 марта обеспечить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти.