Суд исключил Беглова как соответчика по делу о снятии главы МА МО №72

Фрунзенский районный суд исключил губернатора Петербурга Александра Беглова как соответчика из дела об оспаривании избрания главы местной администрации муниципального округа №72, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Судья Елена Попова отметила, что истец, мундеп округа Игорь Артемьев, не выдвинул требования к губернатору. Об этом же заявил представитель Артемьева.

Представитель ответчика Алексей Березин сообщил, что на аналогичных основаниях в деле участвует муниципальный совет - к нему тоже нет требований. Березин напомнил, что определяющая кандидатов на пост главы МА конкурсная комиссия собирается из представителей губернатора и муниципального совета. По его словам, тогда надо и губернатора, и муниципальный совет перевести в заинтересованные лица. Адвокат Артемьева не согласился и заявил, что муниципальный совет на основании конкурса издал решение о назначении главы местной администрации.

Суд решил исключить губернатора из соответчиков, но оставить в их числе муниципальный совет. Судья отметила, что круг ответчиков определяет истец: если он не хочет отказываться от мунсовета как обратной стороны, то так и должно быть. Также суд отказался переводить главу города в заинтересованные лица. О каком-либо заявлении от губернатора о его участии в деле судья не сообщила.

При этом заинтересованным лицом суд сделал местную администрацию МО №72, из-за этого рассмотрение дела перенесли на 30 марта.

Напомним, на прошлом заседании суд привлек губернатора Петербурга как соответчика по делу. Артемьев оспаривает решение конкурсной комиссии по избранию главы МА МО№72, которая не допустила его до конкурса. Половину конкурсной комиссии назначает муниципальный совет, половину - губернатор.

София Саттарова

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