Летевший из Ирана через Москву пассажир оказался заражен коронавирусом

У иностранного пассажира, летевшего рейсом «Аэрофлота» в Пекин, обнаружен коронавирус Covid-19, сообщает посольство России в Китае.

Пассажир летел транзитом через московский аэропорт «Шереметьево» из Ирана в Пекин. У него подтвердился диагноз. Всех пассажиров этого рейса доставили в переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу. По данным посольства, ни у одного из находившихся на борту россиян – 20 человек – симптомов коронавирусной инфекции не выявлено.

Власти Пекина сообщили, что сидевшие в самолете в непосредственной близости от заболевшего пассажиры, в числе которых двое россиян, останутся в гостинице на двухнедельный карантин. Остальные вскоре ее смогут покинуть.

Число заболевших коронавирусом превышает 89 тысяч человек, подавляющее большинство – в Китае. Иран, Южная Корея и Италия – лидеры по числу заражений вне Китая. Число погибших от болезни превысило 3 тысячи человек, большинству удается излечиться.