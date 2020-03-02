Экс-замминистра СССР Шуралев погиб после столкновения с фургоном

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб, попав в ДТП, передает РИА «Новости».

По словам главы аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина, Шуралева сбил автомобиль у его дома. Ему было 84 года.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, 1 марта Шуралева сбил водитель на фургоне Ford Transit, с тяжелыми травмами экс-чиновника доставили в больницу. Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), уточнил источник.

Шуралев был замминистра обороны СССР в 1990-1991 годах, генерал армии. В то время министром обороны был Дмитрий Язов. Последний скончался за неделю до этого, 25 февраля, на 96-м году жизни. Он был последним маршалом СССР. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.