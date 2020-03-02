Цивилев предложил разрешить петербуржцам фиксировать "перетоп" в квартирах самостоятельно

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с предложением разработать механизм сообщения о нарушении качества коммунальной услуги.

По словам депутата, из-за теплой зимы жители года жаловались на высокие начисления за отопление в квитанциях. Проблема в том, что управляющие компании не имеют достаточного штата сантехников, чтобы быстро регулировать температуру во всех обслуживаемых домах, в результате чего жителям приходится платить за ненужное тепло, считает Цивилев.

Согласно нормативным актам, зафиксированный «перетоп» в квартире – это основание для перерасчета, пояснил депутат. Но для этого нужно составить официальный акт, в котором будет это зафиксировано. Цивилев просит Бондаренко подумать о разработке и изменении механизма сообщения о качестве ЖКУ, позволив гражданам самостоятельно фиксировать такой «перетоп».

При этом в ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что сумма в квитанциях для их абонентов, которые перешли на прямые договоры, снизилась на 8% из-за аномально теплого января. В организации пояснили, что теплоотпуск пришлось сокращать на 29% по сравнению с январем 2019 года и предприятие недополучит более миллиарда рублей.

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