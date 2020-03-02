Путин: Мы создаем такую ситуацию в обороне, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию, при которой будет исключена возможность развязать с ней вооруженный конфликт.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия занимает седьмое место по объему оборонного бюджета, уступая США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. При этом расходы на оборону из года в год сокращаются, а у других стран растут, пояснил президент.

По мнению Путина, сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли «догоняющего» государства. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», - убежден президент, добавив, что имеет в виду гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

В 2000 году численность армии РФ достигала более 1,3 млн человек, а сейчас достаточно чуть более 1 млн, отметил Путин. По его словам, доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.