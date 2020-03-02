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13:52

Экс-фигуранту "московского дела" Конону присудили компенсацию в 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Экс-фигуранту "московского дела" Конону присудили компенсацию в 100 тысяч рублей

Тверской суд Москвы присудил бывшему фигуранту «московского дела» Даниилу Конону 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Конон требовал компенсацию в 1,2 млн рублей. Его обвиняли в нарушении ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), как и других фигурантов дела изначально. Конона задержали 3 августа, а спустя месяц дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Иски о реабилитации подавали и другие экс-фигуранты «московского дела»: Алексей Миняйло и Сергей Абаничев. Во всех случаях объявления им предъявили после акции протеста в центре Москвы 27 июля. Затем обвинения некоторым фигурантам переквалифицировали на ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) из-за их действий по отношению к силовикам. Некоторых приговорили к реальным срокам заключения в колонии, некоторых – к условным и штрафам.

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