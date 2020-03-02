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14:24

У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

фото ЗакС политика У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

У россиянина, который вернулся с отдыха в Италии, диагностирована коронавирусная инфекция, передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Covid-19.

По данным штаба, молодой человек заболел 21 февраля, когда был в Италии. Его состояние оценили как удовлетворительное, сообщается, что болезнь протекает в легкой форме.

Ранее выяснилось, что коронавирусом оказался заражен пассажир рейса «Аэрофлота», летевший в Пекин транзитом через Москву. Находившихся рядом с ним пассажиров, в том числе двух россиян, оставят на карантине.

Число заболевших коронавирусом превышает 89 тысяч человек, подавляющее большинство – в Китае. Иран, Южная Корея и Италия – лидеры по числу заражений вне Китая. Из-за болезни погибли более 3 тысяч человек, большинству удается излечиться.

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