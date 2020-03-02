Вишневский: Вероятность, что 12 марта ЗакС соберется из-за поправок в Конституцию, близка к 100%

Петербургский парламент может провести заседание в четверг, 12 марта, чтобы одобрить поправки в Конституцию, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

По его словам, на состоявшемся 2 марта совете фракций Заксобрания была озвучена информация о том, что все региональные парламенты будут обсуждать этот вопрос в один день.

- В Астрахани нашему коллеге-депутату от «Яблока» уже сообщили, что 12 марта у них будет заседание. Правда, еще не сказали о чем, но понятно, что об этом. Поэтому вероятность [назначения заседания Заксобрания Петербурга на 12 марта] близка к 100%, - отметил Вишневский.

Городской парламент может назначить на 12 марта внеочередное заседание или перенести очередное заседание со среды на четверг.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию сенатор Андрей Клишас заявил, что региональные парламенты примут изменения в основной закон страны после 11 марта. Второе чтение законопроекта о поправках назначено в Госдуме на 10 марта.

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