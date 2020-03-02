18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:40

Вишневский: Вероятность, что 12 марта ЗакС соберется из-за поправок в Конституцию, близка к 100%

фото ЗакС политика Вишневский: Вероятность, что 12 марта ЗакС соберется из-за поправок в Конституцию, близка к 100%

Петербургский парламент может провести заседание в четверг, 12 марта, чтобы одобрить поправки в Конституцию, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

По его словам, на состоявшемся 2 марта совете фракций Заксобрания была озвучена информация о том, что все региональные парламенты будут обсуждать этот вопрос в один день.

- В Астрахани нашему коллеге-депутату от «Яблока» уже сообщили, что 12 марта у них будет заседание. Правда, еще не сказали о чем, но понятно, что об этом. Поэтому вероятность [назначения заседания Заксобрания Петербурга на 12 марта] близка к 100%, - отметил Вишневский.

Городской парламент может назначить на 12 марта внеочередное заседание или перенести очередное заседание со среды на четверг.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию сенатор Андрей Клишас заявил, что региональные парламенты примут изменения в основной закон страны после 11 марта. Второе чтение законопроекта о поправках назначено в Госдуме на 10 марта.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:26 Путин настаивает на закреплении в Конституции правопреемственности РФ от СССР

17:38 Максим Шевченко призвал к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию

28 февраля, 20:59 Резник о планах РПЦ на ризницу Спаса-на-Крови: От нас опять все скрывали

28 февраля, 19:59 Без расследования и гайд-парков

28 февраля, 19:21 Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартует за три дня до основного

28 февраля, 17:23 Быков: Вытирать ноги о Конституцию - растлительное занятие

28 февраля, 16:34 В УК внесут поправки о наказании за фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

28 февраля, 13:35 Для Удальцова сверхважно, как по поправкам в Конституцию проголосует КПРФ

28 февраля, 12:51 Голосование по поправкам в Конституцию обойдется бюджету РФ почти в 15 млрд рублей

28 февраля, 12:21 Комитет ЗакСа попросит Смольный создать открытый реестр заявлений на митинги


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:26 Путин настаивает на закреплении в Конституции правопреемственности РФ от СССР

17:59 На Охтинском мысу японцы построят бизнес-центр для "Газпрома"

17:38 Максим Шевченко призвал к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию

16:55 Дом культуры Ильича на "Электросиле" стал региональным памятником

16:22 Муниципал: Депутаты МО «Светлановское» решили внести законопроект о снижении муниципального фильтра

16:20 Варламов выпустил издевательское посвящение Шушарам

15:48 Дело Константина Котова пересмотрит Мосгорсуд

15:36 Муниципал: Суд отменил все решения совета МО «Литейный округ»

15:30 Артемий Троицкий пожелал Шнурову удачно "сходить по-маленькому" в политику

14:56 Беглов и Макаров поздравили Геннадия Орлова с 75-летним юбилеем

14:40 Вишневский: Вероятность, что 12 марта ЗакС соберется из-за поправок в Конституцию, близка к 100%

14:24 У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус

13:52 Экс-фигуранту "московского дела" Конону присудили компенсацию в 100 тысяч рублей

13:31 Путин: Мы создаем такую ситуацию в обороне, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами

12:59 Цивилев предложил разрешить петербуржцам фиксировать "перетоп" в квартирах самостоятельно

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru