Беглов и Макаров поздравили Геннадия Орлова с 75-летним юбилеем

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили президента Ассоциации спортивной прессы Петербурга Геннадия Орлова с 75-летним юбилеем.

Беглов назвал Орлова «замечательным телевизионным ведущим и комментатором, яркой личностью, человеком, тонко разбирающимся в футболе». Он отметил общественную деятельность комментатора и его заслуги в воспитании молодого поколения спортивных журналистов.

Макаров заметил, что Орлов полюбился «миллионам российских болельщиков» своими «блестящими репортажами с футбольных матчей, Олимпийских игр и других состязаний». Он напомнил, что Орлов одним из первых занялся популяризацией футбола на телевидении и в СМИ.

Изначально Орлов был футболистом, играл за дубль ленинградского «Зенита» и за «Динамо», но прервал карьеру в 25 лет из-за межпозвоночной грыжи. Затем он окончательно ушел в журналистику. Работал на Пятом канале, «НТВ-Плюс», «Матч ТВ». Ведет программу «Овертайм» в эфире «Эха Москвы в Петербурге». Генеральный продюсер «Радио Зенит».

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