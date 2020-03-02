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15:30

Артемий Троицкий пожелал Шнурову удачно "сходить по-маленькому" в политику

фото ЗакС политика Артемий Троицкий пожелал Шнурову удачно "сходить по-маленькому" в политику

Поход лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в публичную политику скептически оценил музыкальный критик и политический комментатор Артемий Троицкий, считающий, что его активизация на руку и лидеру Партии роста Борису Титову, в альянс с которым Шнуров вступил, и администрации президента, а ему самому только повредит. Аналитик предсказывает потерю музыкантом заметного числа поклонников в обмен "ни на что".

При этом, отдавая должное таланту своего знакомого, Троицкий ставит его личность выше разного рода лоялистски настроенных поп-артистов и желает ему сделать хоть что-то полезное, отмечая при этом, что для Кремля Шнуров всегда был удобен и даже "friendly".

"Если он захочет заняться на самом деле политикой, на серьезном уровне это у него, конечно, никак не получится, но воплотить какие-то так называемые малые дела, сходить по-маленькому, защитить какие-нибудь исторические застройки в Петербурге, помочь каким-то больницам - тоже хорошо, тоже кое-что. До сих пор свои способности он употреблял в более или менее правильном русле", - произнес он на канале ARU tv.

По мнению Троицкого, серьезных шансов на прохождение в федеральный парламент приобретение в лице Шнурова Партии роста не добавит: он уверен, что преодолеть пятипроцентный барьер последователям Титова не под силу.

Напомним, что фронтмен "Ленинграда" вступил в Партию роста на мероприятии 20 февраля в Петербурге, пообещал сделать политику одним своим в ней появлением ярче и намекнул на готовность баллотироваться в Госдуму.

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