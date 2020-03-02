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15:36

Суд отменил все решения совета МО «Литейный округ»

фото ЗакС политика Суд отменил все решения совета МО «Литейный округ»

Дзержинский районный суд 2 марта признал незаконными все решения муниципального совета «Литейный округ», сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от «Яблока» Арсений Афиногенов. Он выступал единственным ответчиком, иск к нему подал бывший глава и действующий депутат МО Павел Дайняк. 

Афиногенов отметил, что Дайняк требовал признать незаконными именно решения совета, а не заседания, на которых они принимались. Также он подал иск только к одному мундепу, а не всем присутствовавшим на тех собраниях депутатам, добавил «яблочник». 

Он уточнил, что не присутствовал на заседании суда 2 марта. Мундеп затруднился объяснить, на каком основании суд отменил все решения мунсовета по иску только к одному депутату.

- Я не знаю, как это объяснить. На мой взгляд это очень плохо сочетается с законом и вообще с юридической логикой, но какое решение есть, такое есть, - заявил Афиногенов. 

Мундеп добавил, что намерен оспаривать решение районного суда.

Напомним, ранее суд отменил решения с первого заседания муниципального совета, которое провели мундепы от «Яблока». По словам Афиногенова, они подали апелляцию – ее рассмотрение назначено на 30 марта. На выборах в сентябре 2019 года в МО «Литейный округ» прошли 11 представителей «Яблока», восемь представителей «Единой России» и одна самовыдвиженка.


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