Дело Константина Котова пересмотрит Мосгорсуд

Четырехлетний приговор политическому активисту Константину Котову, вынесенный за его митинговую активность, по запросу Генпрокуратуры пересмотрит Мосгорсуд, о чем сообщает "Медиазона". Гособвинение настаивает на однолетнем сроке, подчеркивая, что активист виновен, но получил не соответствующее провинности наказание. До 2 мая он пробудет под стражей в СИЗО.

По скандально известной "дадинской" статье 212.1 УК Котова начали судить после того, как он в четвертый раз вышел на несанкционированную акцию протеста. Приговор вступил в силу в сентябре.

Дело Котова удостоилось внимания президента Владимира Путина, заявившего о необходимости проверить процессуальную составляющую на наличие ошибок, что нашло соответствующий отклик Конституционного суда. Верховный суд отказался исполнять волю КС, но после свое веское слово сказала Генпрокуратура, настоявшая на пересмотре.