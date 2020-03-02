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15:48

Дело Константина Котова пересмотрит Мосгорсуд

фото ЗакС политика Дело Константина Котова пересмотрит Мосгорсуд

Четырехлетний приговор политическому активисту Константину Котову, вынесенный за его митинговую активность, по запросу Генпрокуратуры пересмотрит Мосгорсуд, о чем сообщает "Медиазона". Гособвинение настаивает на однолетнем сроке, подчеркивая, что активист виновен, но получил не соответствующее провинности наказание. До 2 мая он пробудет под стражей в СИЗО.

По скандально известной "дадинской" статье 212.1 УК Котова начали судить после того, как он в четвертый раз вышел на несанкционированную акцию протеста. Приговор вступил в силу в сентябре.

Дело Котова удостоилось внимания президента Владимира Путина, заявившего о необходимости проверить процессуальную составляющую на наличие ошибок, что нашло соответствующий отклик Конституционного суда. Верховный суд отказался исполнять волю КС, но после свое веское слово сказала Генпрокуратура, настоявшая на пересмотре.

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