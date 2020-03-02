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16:20

Варламов выпустил издевательское посвящение Шушарам

фото ЗакС политика Варламов выпустил издевательское посвящение Шушарам

Блогер и урбанист Илья Варламов, давно и последовательно критикующий петербургские микрорайоны с новой высотной застройкой, совершил путешествие на юг города, в Шушары, и для передачи своих впечатлений использовал издевательскую форму непрерывного восхваления этой местности, которую сравнил с "маленькой Швейцарией".

Уже из первой части текста становится понятно, что здесь сосредоточилось все то, что общественный деятель не переносит в городах: минимум благоустройства и зеленых рекреаций, плохо организованные парковки и детские площадки, "бетонные муравейники", навевающие депрессию.

"Здесь действительно думают об экологии! Например, часто можно увидеть деревянные тротуары. Согласитесь, шагать по натуральному дереву куда приятнее, чем по асфальту. А в тех местах, где асфальт еще есть, его стыдливо прикрывают грунтом. Чтобы из Шушар можно было комфортно уехать, в районе хорошо развит общественный транспорт. Жителям предлагают на выбор комфортабельные ПАЗики или маневренные маршрутки", - пишет он, подчеркивая, что одноименную станцию метро открыли в четырех километрах от жилых массивов.

Демонстрируя окрестности, Варламов внимательно акцентируется на пустырях и канавах, заваленных мусором, и шутит про воображаемый парк, даже подобия которого здесь нет и не предвидится.

"В каком еще районе, выйдя из дома, ты сможешь оказаться сразу на природе? По парку проложено множество тропинок. Можно отправиться в удивительное приключение! Форсировать канализационные ручьи, забираться на крытые склоны холмов. А можно устроить здесь пикник с любимой и любоваться закатом!" - гласит текст топ-блогера.

Впечатлили его также бродячие животные, обилие заборов и автомобильные пробки.

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