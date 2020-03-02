Депутаты МО «Светлановское» решили внести законопроект о снижении муниципального фильтра

Местный совет МО «Светлановское» на состоявшемся 28 февраля заседании поддержал разработанную Ассоциацией независимых муниципальных депутатов законодательную инициативу о снижении муниципального фильтра в Петербурге с 10% до 6%. Об этом в группе «Жители Светлановского» написал мундеп-самовыдвиженец Юрий Мазурик.

Он добавил, что этот вопрос включали в проект повестки заседания четырежды и только в конце февраля смогли «дожать». Мазурик уточнил, что из 20 депутатов против проголосовали только четверо.

Ранее аналогичные законопроекты внесли в Законодательное собрание муниципалитеты «Смольнинское», «Гавань», «Владимирский округ» и «Морской». Парламентская комиссия по устройству государственной власти не одобрила законопроект «Смольнинского», а ее председатель, член «Единой России» Юрий Гладунов посоветовал муниципалам написать еще проекты законов о борьбе с коронавирусом и летящим к Земле астероидом.

Для регистрации кандидатом в губернаторы Петербурга необходимо предоставить в городскую избирательную комиссию подписи 10% от общего количества муниципальных депутатов. При этом подписавшиеся должны представлять две трети муниципалитетов. Федеральное законодательство разрешает снизить муниципальный барьер до 5%.

Ассоциацию независимых муниципальных депутатов создали участники проекта «Объединенные демократы» после сентябрьских выборов 2019 года в местные советы Петербурга.

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