Дом культуры Ильича на "Электросиле" стал региональным памятником

Дом культуры имени Ильича на Московском проспекте, 152, относящийся к комплексу зданий завода "Электросила", петербургские чиновники признали культурным памятником регионального значения, о чем говорится на сайте КГИОП.

Здание, относящееся к архитектурному направлению конструктивизма, построили в 1931 году по проекту Николая Демкова. В нем располагались театральный зал, спортивный зал и музей при заводе.

В 1990-е годы и в 2018 году в нем проводили капитальный ремонт и даже частичную реконструкцию, несколько изменив первоначальный вид.

В настоящее время на Московском, 152, функционирует "Культурно-досуговый центр Московский", называемый главным в районе культурным учреждением.