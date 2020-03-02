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17:38

Максим Шевченко призвал к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Максим Шевченко призвал к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию

Вслед за бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом политик левых убеждений Максим Шевченко назвал самой правильной стратегией применительно к грядущему голосованию по поправкам в Конституцию отказ брать в руки бюллетень. Главным образом он объясняет это невозможностью наблюдения за процедурой в его традиционной форме, с участием представителей партий.

Полное неучастие в плебисците, тем не менее, для него тоже неприемлемо.

"Бойкотировать, не ходить на этот референдум, но контролировать, сколько придет людей, и обязательно разъяснить в социальных сетях свою позицию - почему вы не пошли. Без этого все бессмысленно", - постановил он на собственном YouTube-канале.

При этом результат своеобразного референдума, по твердому убеждению Шевченко, он и иные протестно настроенные граждане проконтролировать не смогут.

Примечательно, что за или против изменений в Основной закон россиянам предложат проголосовать уже после того, как Госдума, Совфед и президент эти изменения примут и подпишут - 22 апреля.

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