На Охтинском мысу японцы построят бизнес-центр для "Газпрома" "Газпром" привлек японских специалистов из компании Nikken Sekkei для возведения на Охтинском мысу нового корпоративного бизнес-центра - на месте утраченной крепости Ниеншанц, передает строительное издание "Канонер". Таким образом, мнение археологического сообщества, которое выступало за частичное восстановление крепости и создание археологического парка, было проигнорировано. Вместо последнего на месте появится обычный парк. "Проект учитывает богатый исторический контекст Петербурга и района Охты и имеющиеся ограничения на участке и не затрагивает охраняемую территорию", - постаралась успокоить общественность член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина. В 2006-2010 годах устье Охты было местом борьбы градозащитников и "Газпрома", который стремился возвести напротив Смольного 400-метровую башню под бизнес-центр. В конечном счете скандальную стройку перенесли на Лахту. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен